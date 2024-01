Thiago Motta: “Domani decido il portiere, per il mercato ho fatto due nomi”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la partita che attende il suo Bologna domani contro la Fiorentina: “Giochiamo contro la favorita, era forse programmato che ci fosse Inter-Fiorentina ai quarti, ma ci siamo noi meritatamente. Dobbiamo cercare di portare la partita dove vogliamo noi. Italiano è un grande allenatore con grandi giocatori a disposizione. Noi qui abbiamo tanti ragazzi che danno il massimo, lavoriamo per aspirare e raggiungere un livello superiore”. Dubbio in porta: “L’ultima con il Genoa ha giocato Ravaglia ma potrei cambiare, vediamo domani”. Infine sul mercato: “Abbiamo già parlato internamente, ci sono due nomi che sono la priorità, due nomi che sono stati fatti alla società per poter mantenere il livello di questa squadra. Sono giocatori che possono portare alternative diverse in campo, se poi arriva il fenomeno sono contentissimo, se arriva qualcuno che fa un ruolo solo, deve essere un fenomeno”.

Foto: Instagram Bologna