Thiago Motta: “De Silvestri sarà titolare. Saelemaekers sta migliorando”

Alla vigilia della trasferta di Monza, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha presentato così la sfida in conferenza stampa:

“Il problema vero sarebbere prendere tanti gol e farne pochi. Ad oggi abbiamo affrontato squadre importanti del nostro campionato, e ogni partita fa storia a sé. Ora sia concentrati sulla gara di domani. Metteremo in campo la migliore squadra per affrontare il Monza. Non possiamo contare su Lucumì e Posch che speriamo possano rientrare il prima possibile. La loro assenza da però la possibilità a altri di sfruttare la loro occasioni. El Azzouzi e Orsolini, come tutti gli altri, sono ospzioni per domani. Questi due giocatori sono entrati molto bene nella scorsa partita e potrebbero avere occasione dall’inizio. De Silvestri? Lorenzo giocherà domani titolare e sarà molto importante per noi. Saelemaekers? Sta migliorando nella forma. E’ arrivato con grande entusiasmo, si è inserito bene nel gruppo… Vedremo domani se inizierà o parteciperà a gare in corso. Lo vedo bene in tutti i ruoli. E’ un giocatore che è convinto di poter giocare dappertutto. E’ una risorsa importante per la squadra. Per me i giocatori che sanno fare diversi ruoli riescono anche a capire meglio come aiutare i contanti“.

Foto: sito Bologna