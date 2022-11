Thiago Motta: “Da quando sono arrivato vedo che abbiamo la consapevolezza di fare qualcosa di importante”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni: “Da quando sono arrivato vedo che abbiamo la consapevolezza di fare qualcosa di importante, la nostra forza è il gruppo ed è ciò che ci rende competitivi. La differenza viene fatta spesso dai giocatori che sub entrano. L’Inter? Per me è un viaggio nel passato, una bella sfida, per fare bene dobbiamo rimanere concentrati per 90 minuti. ”

Foto: Sito Bologna