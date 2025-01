Thiago Motta: “Crisi? No, ma non siamo soddisfatti. Espulsione? Esagerata”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa è tornato sul pareggio nel derby contro il Torino.

Queste le sue parole: “Ciò che succede in campo, resta in campo. La mia espulsione non c’era, per me. Sono onesto, dopo il Bologna dissi che meritavo il rosso per la protesta, oggi dal mio punto di vista non meritavo l’espulsione. Sul resto non c’è nulla da aggiungere”.

La parola crisi è esagerata? “Troppi pareggi, ma solo due sconfitte: non siamo soddisfatti, vogliamo vincere di più. Oggi esiste solo il lavoro per arrivare alle vittorie, le situazioni affrontate con gli infortuni non sono mai state un alibi. C’erano tante assenze oggi come in passato, la rosa è giovane: alla fine, devo ringraziare i ragazzi perché stanno facendo uno sforzo enorme. Giochiamo ogni tre giorni con queste situazioni, bisogna gestirle bene”.

Foto: sito Juventus