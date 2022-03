Thiago Motta: “Credo tanto nello Spezia, quello che abbiamo fatto ci dà fiducia. Manaj deve continuare così”

Non solo Genoa-Torino. La trentesima giornata di Serie A vedrà domani anche Sassuolo-Spezia. Così Thiago Motta in conferenza stampa: “Tutti i giocatori che vanno in campo sono potenziali titolari per me e lo dimostrano ogni allenamento. Danno il massimo, mi dà piena fiducia e certezza per contare su di loro. I ragazzi stanno molto bene, quello che abbiamo fatto dà fiducia. Dobbiamo continuare così, pensiamo che abbiamo ancora un allenamento e domani ci sarà una partita difficile. Loro sono una buonissima squadra, lo hanno dimostrato fino ad oggi. Credo tanto nella mia squadra, con equilibrio possiamo affrontare il Sassuolo. Tutto quello che ha fatto Manaj fino ad oggi è merito suo. È un ragazzo che può essere protagonista dall’inizio e a partita in corso, come con il Cagliari. Deve continuare così”.

FOTO: Sito Spezia