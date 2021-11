Thiago Motta: “Contro il Torino sono sicuro che si vedrà uno Spezia differente da quello di Firenze”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino: “Senza parlare di calcio, non mi è piaciuto il nostro comportamento. Ho detto ai giocatori, non subito dopo la partita perché stavo pensando e cercavo di capire in video la partita, che non siamo scesi in campo, al di là della qualità della Fiorentina. Sono convinto che possiamo fare molto meglio, i giocatori sono consapevoli che non abbiamo giocato nel modo giusto e mi aspetto un’altra partita domani da tutti i punti di vista. Il calcio è uno sport interessantissimo perché in tante partite non sempre vince la più forte, ma per affrontare la partita devi mettere tutti gli ingredienti dentro al campo e noi non l’abbiamo fatto. Per domani sono sicuro che vedremo un altro tipo di partita, sia per l’avversario che per il nostro atteggiamento”.

FOTO: Twitter Spezia