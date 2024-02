Thiago Motta: “Contento per la vittoria, e per l’ambiente. Dico bravo a Odgaard”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto poco fa in conferenza stampa per commentare il recupero di Serie A, valido per la 21esima giornata, vinto dai suoi per 2-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Soddisfatto per tutto quello che si è visto in campo?

“Sono molto contento per la vittoria, e per l’ambiente. Oggi la nostra gente e i nostri ragazzi in campo sono stati fantastici, vivere questi momenti è qualcosa di meraviglioso. Complimenti ai ragazzi, la vittoria è la giusta ricompensa per tutto quello che hanno in fatto.”

due esterni d’attacco hanno fatto un lavoro difensivo incredibile… E’ questo il sacrificio che vuole? E’ questo l’atteggiamento che ha permesso al Bologna di essere quarto?

“Non lo chiamerei sacrificio, ma piacere di lavorare con e per i compagni. Quando esiste questa ambizione e questa voglia di fare risultato, diventa un piacere fare tutto, sia giocare la palla che recuperarla.”

Com’è avere un attaccante che entra e fa gol?

“Entra convinto. Va in campo e lo fa al massimo: così è in grado di essere decisivo. Merito di Jens e della bellissima palla di Lykogiannis a cui stavo dicendo di rallentare e dopo il gol ho dovuto dire ‘Bravo.'”

Gasperini ha detto bene quando inseriva il bologna nella corsa Champions…

“Ho grande stima per Gasperini. Noi oggi abbiamo fatto una grande vittoria, ma tre giorni c’è una nuova partita e dobbiamo essere sempre pronti a dare il massimo.”

Foto: Twitter Bologna