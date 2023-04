Thiago Motta: “Contento del risultato, ma non sono soddisfatto. Potevamo fare meglio”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato dopo il 3-0 dei felsinei contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Non avevo l’impressione di aver vinto tutti questi contrasti e duelli, mi scuserò coi miei ragazzi. Ferguson è un ragazzo con una mentalità fantastica, oggi avevamo bisogno di riequilibrare a livello numerico anche a centrocampo e siamo riusciti a farlo meglio nel secondo tempo. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato il loro cambio di gioco, e abbiamo fatto bene”.

Qual è la cosa che la rende più orgoglioso di questo gruppo?

“Come vivono e affrontano la difficioltà. Si può puntare il dito contro gli altri oppure mettersi insieme per lavorare di gruppo e quest’ultima sfrumatura è quella che vedo nella mia squadra. E’ un gruppo che da il massimo per sé e per la squadra. Nel primo tempo tutti i giocatori offensivi hanno aiutato in fase difensiva e viceversa, basta vedere il gol che ha fatto Posch”.

Oggi è soddisfatto del suo lavoro? “No, perché nel primo tempo potevamo fare ancora meglio e queste sono cose che abbiamo sempre in testa. Il risultato è fantastico, ma ci sono cose su cui lavorare ancora e dobbiamo farlo”.

Non è quindi il Bologna più bello della stagione?

“Per il risultato si, ma per la prestazione no. Abbiamo fatto partite migliori di oggi, ma devo sottolineare come nella difficoltà i ragazzi sono riusciti a tirare fuori ancora qualcosa di più e fare un secondo tempo come quello di oggi”.

Foto: twitter personale