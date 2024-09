Thiago Motta: “Contento del lavoro di Vlahovic. Luiz e Koop insieme? È possibile”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli in programma domani alle 18. “Vlahovic? Dusan può migliorare come posso io, come puoi tu. Lui sta molto bene, parliamo tutti i giorni, è un ragazzo sorridente, positivo, disponibile. Nell’ultima partita è stato positivo, sono molto contento del suo lavoro e deve continuare così. Noi abbiamo l’ambizione di crescere e di affrontare la prossima partita con qualcosa in più. Dalla vittoria a Napoli con lo Spezia del dicembre 2021 sono cambiato molto, è un’evoluzione continua. Sono 100 giorni che ho firmato con la Juve, ma penso soltanto alla giornata di oggi, abbiamo fatto un grandissimo allenamento. Stasera per fortuna arriverà la mia famiglia, passerò la serata con i bambini e con mia moglie, mi riposerò per affrontare la partita di domani al massimo. Tutti si stanno allenando molto bene, per la prossima partita metterò chi sta meglio. Ci sono quelli che giocheranno domani e quelli che giocheranno le prossime, faccio più attenzione a chi giocherà le prossime. L’appello di Conte sui falli sistematici di Kvaratskhelia? Io parlo solo dei miei, i miei ragazzi vogliono soltanto giocare, sugli altri non posso esprimermi. Far giocare in contemporanea Douglas Luiz e Koopmeiners? Tutto è possibile. L’esonero di De Rossi mi ha sorpreso moltissimo, gli ho mandato un messaggio che resta tra noi”.

Foto: Instagram Juventus