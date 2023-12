Thiago Motta: “Consapevoli della nostra forza, non fermiamoci”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha presentato la partita che vede impegnata la sua squadra in trasferta domani alle 15 in casa dell’Udinese. Queste le sue parole: “Faccio parte di un gruppo che sta facendo le cose bene fino ad oggi, continuare così, con questo spirito, con questa solidarietà di squadra che è la cosa più importante in questo momento: pensiamo solo alla prossima con l’Udinese. È piacevole lavorare con questo clima, con la consapevolezza della nostra forza e del perché siamo qui. L’Udinese è una squadra solida, l’anno scorso nei primi quindici minuti abbiamo fatto fatica e potevamo andare sotto. Sono una squadra molto fisica con grandi giocatori, come Samardzic. Siamo pronti a portare la partita dalla nostra parte”.

Foto: Instagram Bologna FC