Thiago Motta: “Con l’Inter in campo i migliori. Non pensiamo alla gara successiva”

Conferenza stampa in casa Spezia per Thiago Motta che domani sfiderà l’Inter.

Queste le sue parole: “Con il Bologna abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo è mancata la continuità di pressing, nel non farli giocare, come avevamo fatto nel primo tempo con più qualità, ripartendo e rifinendo le azioni”.

Sulla proprietà: “Sono soddisfatto e contento di quello che fanno in campo e di come si allenano. Possiamo sempre migliorare e ora abbiamo una partita importante, che dobbiamo affrontare a più del massimo. Conosciamo il loro livello”.

Sulla gara con l’Inter: “Sarà una partita molto difficile, con i campioni d’Italia e quelli più in forma del campionato. Serve la partita perfetta per concentrazione, atteggiamento e coraggio, per attaccarli e metterli in difficoltà”.

Turnover: “No, io cerco di pensare di gara in gara e domani andranno in campo i migliori possibili, non pensiamo già alla prossima, non partiamo battuti”.

Il ritorno a San Siro: “È un club in cui sono stato molto bene, con dei tifosi che mi hanno accolto dal primo all’ultimo giorno in una maniera fantastica. Io e la mia famiglia siamo stati benissimo, non solo a livello sportivo. Ho tanto da ringraziargli, poi durante la partita sarò al massimo, come voglio che siano i miei giocatori per fare una grandissima prestazione”. Foto: Twitter Spezia