Thiago Motta: “Con la Salernitana gara molto importante. Serve il successo”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua in vista della gara di domani contro la Salernitana. Di seguito le dichiarazioni.

“Abbiamo preparato la partita in più modi, pensando a se c’è Ribery o no. L’abbiamo preparata non solo pensando ad un singolo, seppur importante, ma pensando ad una squadra difficile da affrontare. Non aver fatto una preparazione regolare incide sugli infortuni. Ci sono ragioni e una può essere quella. Di chi ha iniziato la preparazione con noi in pochi si sono fatti male. Non solo da noi ci sono gli infortunati”.

La Salernitana gioca in contropiede: l’assenza di Ribery vi può favorire?

“Sappiamo che sono pericolosi, in contropiede possono creare problemi. Giocando noi in casa ci dobbiamo prendere la responsabilità di vincere. Sappiamo che ci potranno essere i contropiedi ma dobbiamo stare attenti”.

Sul momento: “Ci sono dei momenti dove io posso capire e rispettare le opinioni di tutti. Io queste analisi le faccio sempre, anche quando vinciamo. Non sono tranquillo se vinciamo e non sono preoccupato se non abbiamo vinto. Cerco di trovare il modo di far giocare la squadra al suo meglio, solo così possiamo crescere e diventare migliori. Il resto, lo rispetto, ma non ho tempo di pensare ad altro. È quello che faccio io e fa la società, per fare il meglio per lo Spezia”.

Sugli infortunati: “Maggiore e Kovalenko sono a disposizione, hanno fatto il ritiro con noi e vedremo domani se saranno della partita sin dall’inizio. Non riposa nessuno, non abbiamo bisogno. Ci siamo allenati bene, la squadra che metto in campo è la migliore che penso possa giocare. Provedel farà il titolare, gli altri vedremo”.

Foto: Sito Spezia