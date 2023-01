Thiago Motta: “Con la Lazio spero che i ragazzi facciano la miglior partita da quando sono qui”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara contro la Lazio di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Spero che faremo la nostra miglior partita da quando sono qui, dopo la scorsa vinta a Udine”.

Quanto può valere per l’autostima la gara di domani?

“Dovremo sempre lavorare ogni giorno al meglio, come abbiamo fatto in questi giorni per arrivare alla partita contro una grandissima squadra come la Lazio di domani. La preparo, cerchiamo di farci trovare al meglio”.

Foto: Instagram Bologna