Thiago Motta: “Complimenti all’Udinese, ora testa al prossimo anno”

Thiago Motta, dopo la sconfitta rimediata fuori casa contro l’Udinese, ha analizzato ai microfoni di DAZN la partita appena conclusa: “Faccio i complimenti all’Udinese per la vittoria. Noi abbiamo fatto una partita in cui siamo andati tanto in difficoltà. Davvero complimenti. Occorre digerire la sconfitta, ringrazio i miei ragazzi per il 2023, sono stati straordinari. Ora passeremo la fine dell’anno e poi da lunedì pomeriggio penseremo alla prossima gara. Ho solo da ringraziare, ringrazio i miei giocatori”.

Foto: Instagram Bologna