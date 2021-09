Thiago Motta: “C’è soddisfazione ma anche tanta amarezza. Si potevano portare a casa punti”

Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha commentato la sconfitta con la Juve ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “C’è amarezza e soddisfazione. Soddisfazione per la partita fatta e contro questo avversario. L’amarezza c’è, siamo in una competizione in cui il risultato è una cosa importante. Oggi con un grande sforzo non siamo stati capaci di prendere punti. La strada è quella giusta, mi è piaciuto lo spirito della squadra, ci dobbiamo aggrappare a questo”.

Cosa ti è piaciuto maggiormente?

“La prima cosa è la continuità. Venivamo da Venezia dove avevamo fatto un grande sforzo e ci abbiamo creduto vincendo all’ultimo minuto. Non tutti i giorni affronti la Juventus, la motivazione per una partita del genere esiste e mi dà manforte perché anche sabato affronteremo una big. Dovremo seguire questa strada”.

Sull’attacco: “Sono contentissimo del loro lavoro, Antiste è stato premiato dal gol e poteva farne un altro. Ci sono momenti in cui lo dobbiamo andare a cercare e altri in cui in gruppo dobbiamo fare altro. Sono contento degli attaccanti, devono cercare la porta e la profondità, facendo i movimenti che conoscono ma sapendo che devono partecipare alla fase difensiva. Questa è la strada e lo stanno capendo”.

Foto: Twitter Spezia