Thiago Motta: “Buon primo tempo. Poi abbiamo perso tranquillità. Stankovic? Speriamo di salvarci entrambi”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha commentato il pareggio interno dei suoi contro la Sampodoria.

Queste le sue parole: “E’ stato un buon inizio, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene: attaccando gli spazi e la profondità, utile per quelle squadre che si chiudono. Nel secondo tempo abbiamo perso tranquillità in possesso e abbiamo perso l’attacco alla profondità. Zirkzee? Un’altra volta giocherà insieme ad Arnautovic, mi fido molto di lui e delle sue caratteristiche fisiche e qualitative. Arnautovic? Nessun problema fisico, non mi dava quel che ci serviva. Nel primo tempo ha fatto molto bene. Miha fa parte della storia di questo club, ho tantissimo rispetto per lui. Noi daremo sempre il massimo per uscire da questa situazione e grazie allo spirito visto in questa gara ci riusciremo. Gol subiti? Non so perché capita, nel secondo tempo ci siamo abbassati molto e la Samp te la fa pagare. Lavoreremo tutti insieme sulla fase difensiva per evitare di prendere questi gol e fare meglio. I ragazzi hanno dimostrato di avere buone capacità, dobbiamo sfruttarla ancora di più. Stankovic? Ho un affetto e una stima enorme per lui, abbiamo passato tante cose insieme, belle e meno belle. Ci siamo aiutati molto, sono contento che sia nel campionato italiano perché può dare tanto anche a livello umano. Gli auguro un in bocca al lupo per il futuro e spariamo di salvarci entrambi”.

Foto: sito Bologna