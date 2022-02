Thiago Motta: “Bologna squadra di valore. Maggiore sarà con il gruppo”

A due giorni dal posticipo di lunedì contro il Bologna, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa partendo dall’ultima uscita contro la Fiorentina e dall’episodio dubbio che ha chiuso la partita danneggiando lo Spezia: “È stata una partita difficile per noi, abbiamo affrontato una squadra che cerca di andare in Europa e che ha obiettivi diversi dai nostri. Ci sono tanti giocatori che cercano il contatto per il fallo. Non è il caso di Maggiore, credo l’abbia spinto Odriozola, ma è anche vero che in Inter-Liverpool quello non è fallo. Però siamo in Serie A, tutte le settimane si vedono falli meno evidenti fischiati e lì va fischiato fallo“.

Sul Bologna: “Non me lo aspetto in difficoltà, hanno valore e un grande allenatore. Mi aspetto il miglior Bologna possibile, noi dobbiamo restare concentrati. Un 3-4-3 per caratteristiche con i giocatori che cambiano. Possono giocare con Barrow, Orsolini, Arnautovic e possono cambiare. Se gioca Soriano è un giocatore che è più un centrocampista ma gioca tra le linee, non devono sorprenderci e non lo saremo se cambieranno“.

Su Maggiore: “Io lo vedo bene. Ha avuto qualche dolore di fatica, ha giocato tantissimo ma lo vedo bene. Quando lo vedremo stanco lo gestiremo, ma lo vedo bene. Dà il massimo in ogni allenamento e partita, è importante per la squadra, e per il momento lo vedo bene. Sarà con il gruppo”.

Foto: sito Spezia