Thiago Motta: “Beukema e Lucumí stanno bene e domani ci saranno. Sarri è un grande allenatore, dovremo portare la partita dalla nostra parte”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Lazio:

Van Hooijdonk in gol in Coppa, in cosa può migliorare:

“In tutto, come tutti gli altri, ma sono molto contento”.

Su Beukema e sulla sfida di domani:

“Beukema sta bene, oggi si è allenato con il gruppo, potrà esserci domani. Ovviamente la preparazione cambia, per fortuna posso gestire le mie ore di lavoro in funzione a come vedo la squadra, in funzione a come sarà il futuro, a quello che vedo. In questi due giorni facciamo video, guardiamo quello che possiamo fare nella prossima gara, domani ne faremo un altro per preparare e finire di preparare la partita. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco i ragazzi stanno bene. Cambia ovviamente affrontare la Lazio o l’Hellas, come stile di gioco e come livello, ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutte le partite sono più importanti, ora lo è questa. Ci prepariamo per la partita, affronteremo la gara con grande impegno, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, la nostra miglior versione per aiutare la squadra e al di là del risultato pensiamo alla prossima che è quella più importante. Non c’è tempo per festeggiare una vittoria o piangere per una sconfitta. Testa alla prossima”.

Su Lucumi:

“Jhon lo vedo bene, chi sta meglio giocherà, niente è cambiato. Beukema ora sta bene, Bonifazi sta bene, Calafiori sta molto bene, abbiamo ancora un allenamento, chi starà meglio giocherà”.

Sugli aspetti da temere della Lazio:

“Temere no, però c’è tanto rispetto. Sarri è un allenatore di alto livello, noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole che ti attira fuori in costruzione per farti male. Dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte”.

Su chi non ha giocato in Coppa:

“L’obbligo è il lavoro e la responsabilità di sostenere il compagno in campo, essere concentrati, abbiamo bisogno di tutti, per mantenere o alzare il livello, abbiamo bisogno di tutti. Anche chi era in panchina si è comportato bene, quando si vince e si perde dobbiamo restare insieme”.

Su Karlsson:

“Deve continuare a lavorare, quando potrà ad aiutare la squadra dovrà essere pronto. Faceva l’esterno sinistro anche all’Az, per me può fare anche l’ala destra, deve continuare ad allenarsi e quando avrà il suo momento pronto ad aiutare la squadra”.

Su Fabbian:

“Un ragazzo che si allena molto bene, ha avuto miglioramenti nel gioco, era dal mio punto di vista abituato ad un altro tipo di gioco, gli faccio delle domande e lui sa quello che deve migliorare. Lui è concentrato, applicato, motivato perchè ha voglia di entrare in campo. È chiaro che entra in un gruppo dove altri stanno giocando bene, ma non mi preoccuperei, quando avrà il suo momento aiuterà la squadra”.

