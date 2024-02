Thiago Motta: “Attenzione al periodo di forma del Verona. Ho grande rispetto per Baroni”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa a ridosso del match di campionato con l’Hellas Verona, che si giocherà domani sera allo Stadio Dall’Ara. Le sue risposte alle domande della stampa presente:

Baroni ha dichiarato che il Bologna è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Entrambe un’identità precisa…

“Condivido, e inoltre il Verona è in forma. Ho grande rispetto per Baroni che considero un grande allenatore e che attualmente ha una squadra davvero difficile da affrontare. Sono in un buon momento, reduci dal pareggio con la Juventus e non ho mai visto una squadra metterli davvero in difficoltà.”

La partita dell’andata è stata una delle più complicate per il Bologna. Che soluzioni adotterete?

“Il Verona sa chiudersi ma non solo: quando vanno in avanti lavorano in gruppo, e credo che non ci aspetteranno nella costruzione dal basso. Dovremo essere bravi a costringerli ad abbassarsi, essere attenti alle ripartenze e giocare molto bene. Siamo pronti a fare una grande prestazione, credo che sarà una bella partita.”

Foto: Twitter Bologna