Thiago Motta: “Arnautovic? Domani gioca, la società sa cosa penso. Non voglio giocatori scontenti”

In casa Bologna ci sono alcune situazioni di mercato da decifrare. Ne ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cesena: “Arnautovic? Lui sa cosa penso, anche la società lo sa. Domani gioca, per il mercato parlate con la dirigenza. Schouten e Dominguez? Sono due calciatori importanti, ma in generale io non voglio giocatori scontenti”.

Foto: Instagram Bologna