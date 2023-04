Thiago Motta: “Arnaoutovic guarito, ma non ci sarà. Non ci sono giocatori stanchi, stiamo lavorando al massimo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato in vista della sfida contro la Juventus, partendo dalle condizioni di Marko Arnautovic: “Non ci sarà. È guarito dal punto di vista medico, adesso deve riprendere la forma fisica perché l’ultima volta che ha giocato 90 minuti è stata il 4 gennaio. È nella mani dei preparatori e dipenderà da lui”. E su Cambiaso: “Sta molto bene, è in forma, ha ripreso con il gruppo e ha fatto un recupero straordinario”.

Infine sulle rotazioni: “Giocatori stanchi? Non ce ne sono. tutti ha non fatto una settimana di lavoro fantastica e non vedo stanchezza. Stiamo continuando a lavorare al massimo come sempre”.

Foto: Instagram Bologna