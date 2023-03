Thiago Motta annuncia: “Arnautovic e Zirkzee disponibili per il Torino”

L’allenatore del Bologna, l’italo-brasiliano Thiago Motta, in conferenza stampa ha parlato della sfida in programma lunedì sul campo del Torino. Il felsinei dovranno fare a meno di Dominguez per infortunio, ma potranno contare sui rientri dei due attaccanti Arnautovic e Zirkzee. Alcune parole del tecnico: “Stanno bene, saranno in gruppo per la sfida contro il Torino. Possono giocare insieme? Tutto è possibile nel calcio. Dipenderà solo da loro. Noi partiamo sempre dalla concentrazione e dal lavoro per cercare nuove ambizioni.

Torino: “Sappiamo che il Torino è una squadra fisica che gioca bene a calcio. Sono difficili da affrontare e come sempre penserò a cosa può incidere per fare le mie scelte, in questo caso sicuramente la fisicità è un fattore importante”.

Barrow: “Musa è un periodo che lo vedo molto bene. Il tridente Stephan, Lewis e Orsolini sta funzionando, ma possono fare meglio”.

Foto: Instagram Bologna