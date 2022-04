Thiago Motta: “Affronteremo l’Inter come abbiamo fatto con le altre, puntiamo a fare sempre meglio”

Sulla formazione: “Giocherà chi se lo merita, poi gli altri aspetteranno il momento per entrare a partita in corso. Punto sempre a fare meglio domani rispetto ad oggi. Vedremo dove siamo capaci di arrivare, non vedo altro modo per vivere questo sport e io la vivo così e sto benissimo così”.

Thiago Motta prosegue: “Ho vissuto al massimo il mio periodo all’Inter, ma oggi sono l’allenatore dello Spezia e do il mio massimo per questo club. Ho tanti giocatori meravigliosi. Per il miglioramento citerei Petko Hristov, che è cresciuto tantissimo da quando sono arrivato. Si impegna molto e non è un caso che oggi sia ad un livello importante”.

Foto: Twitter Spezia