Thiago Motta: “Abbiamo subito tanto il PSV. Vlahovic? Deve gestire il lato emotivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha così parlato dopo la vittoria per 3-1 contro il PSV: “McKennie mi piace, ma mi piacciono anche tutti gli altri giocatori che abbiamo. Sono contento per lui, meritava una serata così. Sta lavorando e deve continuare a farlo Quello di stasera è un buon risultato per iniziare la competizione, ora dobbiamo solo continuare così e migliorare in tante cose”.

Su Vlahovic: “La gestione non è difficile, Dusan si presenta sempre nelle condizioni ideali per allenarsi e giocare. Io sono contento del suo lavoro. Oggi non ha fatto gol ed è vero che l’attaccante vuole sempre segnare, è anche giusto che abbia questa ambizione. Deve gestire il lato emotivo, succede a un attaccante di non segnare ma deve pensare che in campo si devono fare anche altre cose e che il gol arriverà. Abbiamo anche altre frecce, l’importante è che partecipi al gioco di squadra”.

Infine: “A cosa mi riferisco quando dico che dobbiamo migliorare? Oggi abbiamo subito tanto il gioco del PSV, siamo sicuri che possiamo fare meglio nella fase di possesso. A questo livello per competere contro squadre a cui piace il possesso c’è bisogno di alzare il livello durante tutta la partita, non solo a tratti. Sono contento per il risultato, molto importante per noi, ora dobbiamo recuperare per la prossima gara di campionato e continuare a lavorare come stiamo facendo”.

Foto: Instagram Juventus