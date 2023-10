Thiago Motta: “Abbiamo sbagliato troppo, potevamo gestire meglio la gara. Zirkzee? Ha qualità”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “La stima con Dionisi è reciproca. Quando ci incontriamo abbiamo grande rispetto. È sempre un piacere rivedere un allenatore con cui si è in competizione ma con cui c’è anche tanto rispetto”.

Troppo nervosismo nel secondo tempo? “Non ci siamo innervositi nel secondo tempo. Secondo me abbiamo cercato di fare il nostro gioco, di mettere in difficoltà il Sassuolo. Non ho visto nervosismo in campo. Abbiamo sbagliato tanto, soprattutto nella metà campo avversaria. Dobbiamo continuare e pensare alla prossima”.

Che ne pensa di Zirkzee? “Zirkzee ha una qualità straordinaria e ha segnato un ottimo gol. Si è inventato una giocata, molto simile ad una fatta in allenamento questa settimana. Anche oggi è stato fantastico anche se in certi momenti ha sbagliato qualcosa”.

Come stanno Beukema e De Silvestri? “Sam non ha giocato per un fastidio. L’abbiamo provato prima della partita ma non era al 100%, allora ha giocato Bonifazi che ha offerto una buona partita. Vedremo in questi giorni come starà. Anche De Silvestri ha sentito un problema al flessore. Spero che non sia nulla di grave”.

Ora la Lazio: “Prima abbiamo la Coppa Italia con l’Hellas Verona in casa. È difficile giocare contro di loro. Dopo questa partita penseremo alla Lazio. Saranno delle partite diverse. Dobbiamo recuperare e prepararci al meglio per questa partita di Coppa Italia che è molto importante”.

