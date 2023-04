Thiago Motta: “Abbiamo dato tutto, potevamo anche vincere. Futuro di Arnautovic? Dipenderà da lui”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato ai microfoni dopo la sfida casalinga contro la Juventus pareggiata per 1-1: “Nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo difeso e non scelto il momento giusto di fare la pressione. La Juve quando ha campo è pericolosa. Nel secondo tempo meglio in quel senso e con la palla abbiamo fatto molto bene. Quello fa la differenza contro una squadra di quel livello. I ragazzi hanno dato tutto, è una soddisfazione non solo per me ma anche per la gente. Nel primo tempo dovevamo scegliere il momento di pressarli, non farlo sempre. Nel secondo tempo abbiamo trovato il momento giusto e, quando non era il momento, abbiamo difeso insieme. Contro una squadra come questa dobbiamo difenderci, ma anche giocare bene quando recuperiamo la palla”.

Poi ha proseguito parlando di Zirkzee: “E’ entrato bene. Oggi nel secondo tempo era il momento di spingere, la nostra gente richiede questo. Siamo tutti sulla stessa linea e così è più facile affrontare le altre squadre. La Juve è una squadra che sta in alto e mettersi indietro non sarebbe stata la scelta giusta. Noi abbiamo fatto bene a continuare ad attaccare nel secondo tempo e potevamo anche vincere. Questa è la nostra strada”.

Infine, su Arnautovic “Continuerete con Arnautovic? Dipenderà da lui. Tutti possono dimostrare il loro valore e, quando la squadra funziona, sono contentissimo. Io sto lì solo per fare le migliori scelte e aiutarli in quello che stanno facendo. Marko è infortunato, sta tornando adesso”.

