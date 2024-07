Thiago Alcantara si ritira dal calcio: “Grazie calcio e a tutti quelli che mi hanno reso una persona migliore”.

Thiago Alcantara si ritira dal calcio giocato. A soli 33 anni, il centrocampista, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Liverpool, annuncia il suo ritiro per via dei ripetuti infortuni che hanno gravato su di lui negli ultimi anni. Questo il messaggio di ringraziamento diffuso sui social da Thiago: “Sarò sempre disposto a restituire ciò che mi è stato dato e sono grato per il tempo in cui mi sono divertito. Grazie calcio. e a tutti quelli che mi hanno accompagnato e reso un giocatore ed una persona migliore lungo il percorso. A presto, Thiago”.

Foto: Instagram Thiago