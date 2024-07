Thiago Alcantara si ritira a 33 anni

Il Liverpool è stata l’ultima squadra di Thiago Alcantara, infatti come riportato da The Athletic il centrocampista ex Barcellona e Bayern Monaco ha deciso di ritirarsi a 33 anni. Figlio dell’ex nazionale brasiliano Mazinho e fratello dell’ex Inter Rafinha, ha iniziato la sua carriera nel Barcellona, ​ trascorrendo poi sette anni al Bayern Monaco. Oltre ad aver scritto pagine importanti con la maglia delle Furie Rosse: sono infatti 46 le sue presenze con la nazionale spagnola. La sua è stata la storia di un giocatore dall’incredibile talento, falcidiato negli ultimi anni da continui problemi fisici che ne hanno precluso la continuità di rendimento. Basti pensare che nei suoi quattro anni al Liverpool sono state solamente 51 le presenze in Premier League, di cui una soltanto nell’ultima stagione. Dice addio dopo aver fatto incetta di trofei (2 Champions League, 7 Bundesliga, 2 Mondiali per Club, 4 Liga, 4 Coppe di Germania, 2 Coppe di Spagna, 1 Coppa di Lega inglese, 3 Supercoppe spagnole, 3 Supercoppe di Germania ed 1 Community Shield). Si chiude così il capitolo di uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni.

