Theo Hernandez neanche in panchina per la sfida contro l’Udinese. L’esterno sinistro del Milan si è procurato una contusione alla caviglia, per questo motivo Pioli ha preferire non correre rischi in vista della sfida decisiva di martedì in Champions contro il Paris Saint-Germain. Al posto di Theo il titolare sarà Florenzi.

Foto: Instagram Milan