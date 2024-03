Theo-Pulisic-Chukwueze, tris del Milan a Verona. Rossoneri secondi a +3 sulla Juve

Il Milan si prende il secondo posto: 3-1 al Verona firmato Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. Partono forte i rossoneri che sfiorano il vantaggio con Okafor al 20′, prima di colpire la traversa pochi minuti dopo con Pulisic. Tra gli scaligeri il più pericoloso è Noslin che prova a impensierire la retroguardia rossonera con la sua velocità. Al 44′ passano in vantaggio gli uomini di Pioli con Theo Hernandez che, prima, vince una serie di rimpalli e poi batte Montipò. Dopo cinque minuti di ripresa il Milan mette in ghiaccio il successo contro l’Hellas Verona: i rossoneri sfruttando una colossale dormita di Dawidowicz, che perde palla nella propria metàcampo dando così modo a Okafor di seminarlo nello spazio e presentarsi davanti a Montipò. Tiro dell’austriaco sul secondo palo che il portiere scaligero devia sui piedi di Pulisic che insacca. Al 64′ la riapre Noslin: brutta palla persa da Pulisic al limite dell’area di rigore, il centravanti scaligero non ci pensa neanche un secondo e con il destro conclude dal limite dell’area trovando un gol bellissimo. Pioli cambia: dentro Musah e Giroud, fuori Loftus-Cheek e lo stesso Pulisic. E al 73′ Chukwueze per Okafor. Ed è proprio questo cambio a risolvere la gara. Gran gol di Chukwueze, che praticamente chiude la partita. Il nigeriano calcia col sinistro al volo da fuori area e buca Montipò.