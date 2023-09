Theo, problemi al polpaccio: salta la sfida con la Germania

Dopo l’infortunio alla caviglia accusato da Giroud nel primo tempo del match tra Francia e Irlanda, non sembrano terminati i problemi per i nazionali francesi che vestono la maglia rossonera. Theo Hernandez con ogni probabilità salterà infatti il test amichevole tra Germania e Francia, in programma martedì alle 21.00 al Signal Iduna Park di Dortmund: per il laterale sinistro si tratta di un leggero problema al polpaccio, la cui entità sarà da comprendere in vista del derby con l’Inter, ma la sua presenza sabato non sembra in dubbio.

Foto: Instagram Milan