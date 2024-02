Theo Hernandez: “Un ritorno al Real? Mi trovo bene al Milan e non penso al futuro. Pioli figura chiave nel migliorare le mie prestazioni”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è stato intervistato dal quotidiano spagnolo As, a cui ha fatto chiarezza su quello che sarà il proprio futuro, svelando anche diversi retroscena sulla sua avventura rossonera iniziata nell’estate del 2019. Queste le sue parole:

“Sono più propenso a pensare al giorno per giorno, non tanto al futuro. Al Real Madrid ho grandi amici e un ricordo fantastico sia del club che dei suoi tifosi, ma ora sono un giocatore del Milan, mi trovo molto bene qui e non penso ad altro. Sono completamente concentrato su ciò che devo fare ogni giorno con questa maglia. Non si sa mai cosa riserverà la vita, ma io vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro. Ci sono ancora molti match da affrontare in questa stagione con il Milan e davvero penso solo a ciò che devo fare in campo”. Titolo facciamo così Theo Hernandez: “Un ritorno al Real? Mi trovo molto bene al Milan e non penso al futuro.

Pioli? E’ una persona molto vicina ai giocatori e qualcuno che ha scommesso su di me in ogni momento. Mi ha dato massima fiducia per poter esprimere le mie qualità e io ho cercato di restituirglielo sul campo con il mio lavoro. Gli sono molto grato sia a livello personale che professionale perché è stato una figura chiave nel migliorare le mie prestazioni”.

Foto: Instagram Theo Hernandez