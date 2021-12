Theo Hernandez: “Ultime partite non al nostro livello. Sto meglio, ho avuto la febbre, ma è superata”

Theo Hernandez, esterno sinistro del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita contro l’Empoli.

Queste le parole del francese: “Come sto? Sto meglio. Ho avuto un po’ di febbre e raffreddore nei giorni scorsi, ma ora sto bene. Abbiamo fatto i tamponi, sono tutti negativi e per fortuna stasera posso dare una mano alla squadra”.

Sul momento: “Le ultime partite non sono state al livello del Milan, ma adesso abbiamo un’opportunità per rialzarci con l’ultima gara prima di Natale e dobbiamo vincerla. l’Empoli è in forma, è tra le migliori sorprese del girone di andata, ha battuto Napoli e Juve e quindi li rispettiamo. Abbiamo fatto un anno incredibile, ma dobbiamo continuare così. Avremo una pausa di una settimana per recuperare e tornare più forti. Dedica al mio futuro figlio? Sono molto contento di diventare papà”.

