Theo Hernandez, quella volata da super asso che ha esaltato il Milan

Il Milan è a un passo dallo scudetto. Basterà non perdere in casa del Sassuolo per festeggiare il tricolore 11 anni dopo l’ultima volta. È la vittoria di un progetto costruito nel tempo, tessuto dalle mani di Maldini e rifinito da Pioli e il suo gruppo. Ieri, in una gara bollente e non solo per le alte temperature, il Milan non ha palesato ansie da prestazione, ma anzi ha morso nel secondo tempo grazie a due dei suoi simboli. Il secondo gol, in particolare, ha rapito per bellezza e peso specifico. Theo Hernandez, autore del coast to coast alla Weah, ha mostrato ancora una volta tutti i suoi numeri stratosferici di freccia sulla fascia sinistra. Negli anni il terzino francese ha scalato le classifiche dei migliori giocatori nel suo ruolo, costringendo Deschamps a farsi convocare in Nazionale. Sono lontani i tempi in cui il Real Madrid lo riteneva non pronto per le merengues e destinato ad una carriera non da top club. Bravo il Milan a crederci, bravo lui a esplodere. Come? Lavorando sodo giorno dopo giorno, senza preoccuparsi di nulla e pensando solo al club rossonero. Ora che è diventato tra i migliori in circolazione in quel ruolo è il Milan che se lo coccola, in attesa del giusto riconoscimento al lavoro compiuto in questi anni.