Theo Hernandez premiato per le 200 presenze col Milan: “Sono felicissimo e spero di farne ancora di più”

Theo Hernandez, terzino del Milan, è stato premiato quest’oggi a Milanello dalla società, rappresentata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, per il traguardo raggiunto delle 200 presenze con la maglia rossonera. Presente anche tutta la squadra che ha applaudito e si è complimentata col giocatore. Di seguito le parole del difensore francese: “Voglio ringraziare tutti, sono felicissimo per le 200 partite in questo grande club e spero di farne ancora di più. Forza Milan.”

Foto: Twitter A.C. Milan