Theo Hernandez: “Non mi sento inferiore a nessuno. Anche da centrale l’ho dimostrato”

Theo Hernandez, stella del Milan, ha parlato ad AS della sua carriera e della crescita che sta avendo come difensore, anche in più zone del campo.

Queste le sue parole: “Queste le sue dichiarazioni al quotidiano As sul suo nuovo ruolo: “La verità è che ho sempre giocato come terzino e è la posizione in cui mi trovo più a mio agio. Tuttavia, da quando sono arrivato a Milano, ho posto molto enfasi nel migliorare il mio gioco difensivo e questo fa sì che mi senta più a mio agio in quella posizione di quanto potessi immaginare all’inizio. Mi sono dimostrato che posso giocare ad un buon livello anche in quella posizione”.

Vedi un terzino migliore di te? “Non credo che mi spetti a me dare un verdetto al riguardo. Qualcosa che posso dire è che lavoro giorno dopo giorno per continuare a migliorare e sul campo non mi sento inferiore a nessuno”.

Foto: Instagram Milan