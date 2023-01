Theo Hernandez non convocato per la Lazio

Il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez nella sfida di Serie A che andrà a chiudere, domani sera alle 20:45, la 19ᵃ giornata di Serie A. Pioli non potrà schierare uno dei suoi fedelissimi all’Olimpico contro la Lazio, il terzino sinistro francese è fuori per via di un affaticamento muscolare.

Foto: Instagram ufficiale Milan