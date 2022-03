Theo Hernandez: “Al Milan per Maldini. Amo attaccare, Pioli mi ha capito: ora lo scudetto”

Intervistato da L’Equipe, il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato della sua esperienza in rossonero: “Ho trovato il club giusto al momento giusto. Abbiamo un grande futuro come squadra, possiamo far rinascere il club: ora serve vincere lo scudetto. Anche le persone intorno sono fantastiche, per questo ho prolungato il contratto sino al 2026. La fascia al braccio? Sono il quarto della gerarchia perché prima ci sono Romagnoli, Kessié, Calabria e Kjaer. L’ho portata per tre partite, a 24 anni è bello essere il capitano del Milan, ti senti anche più forte”.

Su Maldini: “Se ho firmato per il Milan è stato in gran parte grazie a lui. Ero molto vicino al Bayer Leverkusen, lui è venuto a trovarmi ad Ibiza e ho subito sentito che questo sarebbe stato il posto giusto. Non c’è riferimento migliore per il mio ruolo”.

Theo prosegue: “Per le mie qualità il 3-5-2 è il sistema migliore perché posso attaccare di più, ho tutta la fascia davanti e posso lanciarmi sapendo di essere coperto quando mi spingo in avanti. Giocare a quattro è diverso, sono meno libero dal punto di vista offensivo. Io sono per una parte attaccante, amo partecipare al gioco e seguire l’azione. Ho il fisico per fare questo lavoro, anche se a volte correre avanti e indietro è difficile. Pioli ha capito la mia natura e non mi ha limitato”.

Su Giroud e Ibrahimovic: “Olivier è un bravo ragazzo, sta facendo cose incredibili in questa stagione. Se siamo ancora in corsa, gli dobbiamo molto. È una persona generosa dentro e fuori dal campo. Zlatan è invece un cattivo ragazzo, ma nel modo giusto. È un combattente, vuole aiutarci sempre e ci dà consigli“.

