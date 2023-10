Theo Hernandez: “L’unico modo per fermare Mbappé è fare fallo. L’ho già spiegato a Calabria”

Il Milan si prepara per la sfida al PSG. I rossoneri, dopo la sosta, affronteranno la Juventus e poi voleranno a Parigi per la partita fondamentale di Champions League. Il terzino rossonero e della Nazionale francese, Theo Hernandez avvisa il suo compagno di squadra Calabria. Le sue parole ripresa dal post su X di Téléfoot: “Ho già spiegato a Calabria l’unico modo per fermare Mbappé contro il PSG: fare fallo”.

Foto: Facebook Mbappè