Theo Hernandez, il suo coast to coast con l’Atalanta premiato come il gol del mese

Theo Hernandez è stato nominato dalla Lega serie A come il giocatore che ha segnato il gol del mese di Maggio. La Lega premia su Instagram il gol del giocatore francese siglato contro l’Atalanta nella penultima giornata di campionato, in cui l’ex Real Madrid ha sorpreso Musso dopo un coast to coast dalla propria area di rigore.

Foto: Twitter Milan