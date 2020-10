Theo Hernandez: “Il Milan non è primo per caso. Abbiamo tutto per vincere il derby”

Intervistato da Il Corriere della Sera, Theo Hernandez, esterno sinistro del Milan, ha parlato in merito allo stato di forma della compagine rossonera, del momentaneo primo posto in campionato e del derby della prossima settimana che ormai si avvicina.

Queste le parole dell’esterno: “Primo posto è un caso? Macché caso. Rispetto a un anno fa ci sentiamo molto più forti, siamo più forti. Tutto è cambiato. Lo abbiamo dimostrato già nel finale di stagione dello scorso anno post lockdown, quando saremmo stati primi in quei quaranta giorni. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, con grande entusiasmo e spirito di gruppo. Il mister ci ha dato una carica straordinaria da quando è qui e si vede che il lavoro ben fatto alla fine paga”.

Sul derby con l’Inter che si avvicina: “Siamo tranquilli, molto, anche se sappiamo bene che non è una partita qualunque. È il derby. Ma dobbiamo giocare come abbiamo fatto finora. Correndo, lottando, senza pensare alle avversarie che abbiamo di fronte. E facendo il massimo per vincerlo. Stavolta possiamo vincere. Ora abbiamo una squadra molto buona, c’è un gruppo vero. C’è tutto dalla nostra parte, anche la tifoseria che nonostante non possa farsi sentire, è sempre con noi e dimostra il calore. Peccato per la situazione che stiamo vivendo, sarebbe stata una bellissima gara in un’atmosfera di san Siro stracolmo. Purtroppo dobbiamo avere pazienza e superare questo difficile momento mondiale”.

Sugli obiettivi stagionali: “Siamo il Milan, è chiaro che giochiamo per vincere ogni partita. L’obiettivo però è il quarto posto. Sono qui per tornare in Champions col Milan. C’è feeling, con l’allenatore e tra noi. Sarà dura, ma vogliamo farcela. E possiamo. E se succede mi tingo i capelli di rosso e di nero. In mezzo, lo scudetto del Milan”.

Fonte Foto: Twitter Milan