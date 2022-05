Theo Hernandez: “Giroud al Mondiale? Ha fatto una stagione incredibile, ma non sono io il CT”

Raggiunto dai microfoni di Téléfoot, Theo Hernandez ha parlato della Nazionale francese, soffermandosi sul suo compagno nel Milan Olivier Giroud: “Non abbiamo parlato della Nazionale ma Giroud ha fatto una stagione incredibile. Non sono io che deciso bensì l’allenatore. Non sappiamo ancora se il coach lo chiamerà per la Coppa del Mondo, vedremo“.

Foto: Twitter Milan