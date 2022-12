Theo Hernandez: “Giocare due finali di fila è incredibile. Vogliamo vincere anche per Lucas”

Theo Hernadez, esterno del Milan, ha così commentato la vittoria della Francia contro il Marocco, con la finale del Mondiale raggiunta.

Queste le sue parole: “È incredibile, giocare due finali di fila è incredibile. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, è stata dura. Sappiamo che la finale contro l’Argentina sarà una grande partita, lavoreremo sodo per vincere questa finale e per la seconda coppa d fila. Voglio rivolgere un pensiero per mio fratello Lucas spero che ci sia domenica a sostenerci dalla panchina. Vogliamo vincere anche per lui”.

Foto: twitter Equipe de France