Theo Hernandez: “Futuro? Spero di godermi il Milan ancora per molto tempo”

Theo Hernandez, laterale del Milan, ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri durante il Q&A su Instagram. Queste le sue parole: “San Siro? Impressionante, noi speriamo che i tifosi ci sostengano sempre fino alla fine. Come sarebbe giocare con mio fratello nello stesso club? Sarebbe un sogno, lo abbiamo fatto nelle giovanili, eravamo dei ragazzini e spero in futuro di giocare ancora insieme. Se sarà nel Milan, ancora meglio. I miei 3 giocatori preferiti della storia del Milan? Le 3 leggende più grandi della storia del Milan sono Kaká, Ronaldinho e Maldini. Al Milan sono molto felice. È un momento molto bello della mia carriera. Mi trovo molto bene con i compagni, nel club e in questa città e spero di godermelo per molto tempo ancora”, ha chiuso Hernandez.

Foto: Twitter ufficiale Milan