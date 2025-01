Theo Hernandez e Leao sostituiti: Conceiçao cambia tutto

Non di certo un grande primo tempo quello disputato dal Milan, almeno dal punto di vista realizzativo. I rossoneri, infatti, hanno creato moltissimo, ma questo non è bastato e sono andati sotto nel risultato per mano di Cancellieri. Un errore grossolano di Suzuki, che ha spinto Pavlovic in area di rigore, permettendo a Pulisic di pareggiare i conti. Ma ciò che più stupisce è la mossa forte di Conceiçao che ha deciso di sostituire, al termine del primo tempo, Theo Hernandez e Leao per dare spazio a Bartesaghi e Bennacer. Un messaggio forte quello del tecnico del Diavolo che non vuole assolutamente perdere questo match con situazioni rivedibili come la caduta di Theo in occasione del vantaggio ospite.

FOTO: Instagram Milan