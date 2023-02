Theo Hernandez: “Dopo il Mondiale ero giù di morale, ora sono tornato”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Theo Hernandez ha così parlato dopo il successo contro il Torino: “Sono tre punti molto importante, venivamo da partite dove non abbiamo giocato bene però con questa vittoria andiamo avanti. Quando perdi tante partite è un problema solo mentale, siamo una squadra forte, tutti uniti e i tifosi sono con noi”. E su Giroud: “Gli mancava fare gol”.

Poi ha proseguito parlando del ruolo che avrà il Milan in Champions: “Noi vogliamo vincere, è una partita difficile ma noi adesso dobbiamo lavorare bene in questi giorni”.

Infine: “Quando mi rivedrete al meglio? Dopo il Mondiale ero un po’ giù con il morale. Adesso sono tornato”.

