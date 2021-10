Theo Hernandez carica il Milan da casa: “Sempre con la mia squadra!”

Theo Hernandez, terzino francese del Milan, sarà assente nella sfida di questa sera contro il Porto per la positività al coronavirus.

Il giocatore ha voluto esprimere su Twitter tutta la sua vicinanza ai compagni di squadra con il seguente messaggio: “Sempre con la mia squadra, sempre Milan”.

Always with my team ❤🖤 Sempre @acmilan!!!! 🙌🏼🙌🏼 #PortoMilan #UCL pic.twitter.com/7H1BdzML8G

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 19, 2021