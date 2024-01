Theo e Giroud sbagliano dal dischetto, Orsolini no: 2-2 tra Milan e Bologna, ai rossoneri non basta la doppietta di Loftus-Cheek

Parità e grandi emozioni a San Siro tra Milan e Bologna: 2-2. La gara si sblocca al 29′. Tutto nasce da un’azione avviata proprio dall’olandese, che da destra cerca e trova l’assist al centro per Fabbian: doppia conclusione dell’italiano e doppio muro di Kjaer, l’azione prosegue a sinistra dove Urbanski trova Calafiori al centro, nuovo muro rossonero che fa carambolare la palla ancora a destra, dove Zirkzee trova una traiettoria perfetta e insacca alle spalle di Maignan. Immediata la reazione rossonera, ma Kjaer si divora il pareggio al 33′: cross di Pulisic dalla trequarti per il difensore danese che, tutto solo, si divora di testa un gol praticamente fatto. Finale di primo tempo molto intenso a San Siro: Massa ha infatti assegnato un calcio di rigore al Milan per fallo di Ferguson su Kjaer sugli sviluppi di un calcio di punizione per i rossoneri. Motta non la prende bene, ma dagli undici metri Skorupski ipnotizza Giroud bloccando la sfera. Ma le emozioni non sono ancora finite: Calabria a destra vola e Kristiansen è in grande difficoltà. Cross al centro del terzino e capitano rossonero, sul primo palo Loftus-Cheek è lucidissimo e di prima insacca il pallone del pareggio. La ripresa si apre con una grande occasione per Zirkzee che stoppa in area di rigore, sterzata per disorientare la difesa rossonera ma, sul più bello, spara alto. All’ora di gioco Stefano Pioli ridisegna il Milan con un triplo cambio: dentro Florenzi, Musah e Jovic, fuori Calabria, Adli e Giroud. Al 63′ è il Milan a sfiorare la rete del vantaggio, ma la conclusione di Reijnders si stampa sull’incrocio. Sei minuti dopo, invece, è Leao a sfiorare la rete. Al 72′ è ancora protagonista il portoghese con un coast-to-coast, sterzata su Beukema che lo atterra ed è calcio rigore per il Milan. Sul dischetto si presenta Theo Hernandez, ma anche il terzino francese sbaglia dagli undici metri colpendo il palo. Come nel primo tempo, dopo il rigore sbagliato è Loftus-Cheek a trovare la via del gol all’82’: Leao manda Florenzi sul fondo che la mette in mezzo dove il centrocampista inglese batte Skorupski con un gran colpo di testa. All’88’ Orsolini salta secco Theo, mette nel mezzo dove Kristiansen – trattenuto da Terracciano – non arriva per centimetri al tap-in. Massa viene richiamato dal VAR e, dopo il check, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Orsolini che batte Maignan e riporta il punteggio in parità: 2-2. Termina così a San Siro, parità tra Milan e Bologna.

Foto: Instagram bologna