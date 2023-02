Theo e Calabria si sfidano sul ring: una storia per mettere a tacere le voci

Negli ultimi giorni sui social si sono diffuse voci riguardanti possibili litigi all’interno dello spogliatoio del Milan, in particolar modo fra Theo Hernandez e Davide Calabria. Dopo il successo rossonero per 1-0 sul Torino, è arrivata la risposta dei diretti interessati che, tramite una storia Instagram, hanno voluto scherzare su mimando un match di boxe corredando il tutto con dei sorrisi. Un modo per smentire i presunti dissapori di spogliatoio già spenti con forza dal capitano rossonero.

Foto: Storia Instagram Theo