Theo: “È anche colpa nostra se Fonseca è andato via. Conceicao? Bene in poco tempo”

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il successo in rimonta per 2-3 contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana: “Abbiamo fatto una partita molto bella. Sapevamo che l’Inter è una grande squadra. Ho avuto un momento difficile: non sono ancora al 100%, ma quello che posso fare è aiutare la squadra come oggi”.

Sul primo trofeo con la gestione Conceicao: “E’ anche colpa nostra se Fonseca è andato via. Gli auguro il meglio, con Conceicao in poco tempo abbiamo fatto bene”.

Infine, una dedica: “A chi dedico la Supercoppa? A mia moglie, mio figlio e la figlia che sta arrivando”.

